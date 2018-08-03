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AlterTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: OlegVS
Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от направления тренда.
Свечи по направлению сигнала яркие, против направления - темные. На флете свечи без окраски.
Рис.1. Индикатор AlterTrend
i-AnyRangeCldTail
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Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.
Nextbar
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