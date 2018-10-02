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指标

UltraMFI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
UltraMFI.mq5 (21.9 KB) 预览
UltraMFI_HTF.mq5 (24.47 KB) 预览
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UltraMFI 指标，可在输入参数种更改时间帧。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 UltraMFI.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. UltraMFI_HTF 指标

图例 1. UltraMFI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21778

i-AnyRangeCldTail i-AnyRangeCldTail

一款任意时间间隔范围的指标，在指定时段内生成间隔扩展，直到下一个会话。

i-AnyRangeCld i-AnyRangeCld

一款任意时间间隔范围的指标。

自定义移动平均线输入 自定义移动平均线输入

改编版的“自定义移动平均线”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。

自定义看涨动力输入 自定义看涨动力输入

改编版的“看涨”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。