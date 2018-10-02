一款任意时间间隔范围的指标。

一款任意时间间隔范围的指标，在指定时段内生成间隔扩展，直到下一个会话。

改编版的“自定义移动平均线”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。

改编版的“看涨”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。