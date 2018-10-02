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UltraMFI 指标，可在输入参数种更改时间帧。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 UltraMFI.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. UltraMFI_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21778
i-AnyRangeCldTail
一款任意时间间隔范围的指标，在指定时段内生成间隔扩展，直到下一个会话。i-AnyRangeCld
一款任意时间间隔范围的指标。
自定义移动平均线输入
改编版的“自定义移动平均线”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。自定义看涨动力输入
改编版的“看涨”指标：现在可以在输入参数中设置线条颜色和线宽。