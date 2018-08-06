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Nextbar - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1693
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает (открывает позиции и проверяет возможность закрытия) только в момент рождения бара. Трейлинг работает (проверяет возможность переноса Стоп Лосс) на каждом тике.

Позиция открывается объемом Lots. Если вы хотите отключить параметры Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) или трейлинг (Trailing Stop) - достаточно присвоить нужному параметру значение "0.0".


Сигналы торговой системы

Советник сравнивает цену закрытия бара #1 с ценой закрытия сигнального бара Signal bar (значение Signal bar не может быть менее 2 - в противном случае это расценивается как ошибка, и советник будет выгружен). При этом разница между ценами закрытия этих двух баров должна быть больше минимальной дистанции Minimum distance.

И еще одно ограничение: чтобы получить сигнал, не должно быть открыто ни одной позиции.

Сигналы при выключенном реверсе (Use reverse signals равен false):

  • Сигнал BUY: close бара #1 - close бара #Signal bar > Minimum distance;
  • Сигнал SELL: close бара #Signal bar - close бара #1 > Minimum distance.

Если включен реверс сигналов (Use reverse signals равен true) - полученный сигнал переворачивается.

Также в момент рождения нового бара проверяется, сколько баров живет позиция: если она живет Lifetime of the position баров, эта позиция будет закрыта.

Пример влияния реверса сигналов на EURUSD, H1:

Nextbar Use reverse signals true

Nextbar Use reverse signals false

AlterTrend AlterTrend

Индикатор делает пометки на свечах цветом в зависимости от направления тренда.

i-AnyRangeCldTail i-AnyRangeCldTail

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов с продлением сформированного за отмеченную в настройках сессию интервала до следующей сессии.

UltraMFI_HTF UltraMFI_HTF

Индикатор UltraMFI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Forex Fraus M1 Forex Fraus M1

Советник по индикатору iWPR (Williams' Percent Range, %R) с контролем по времени работы.