真实作者: KimIV

一款任意时间间隔范围的指标。

这是一款日内指标，即显示交易日内交易区间的大小。

工作原理如下。 从输入参数中获取两个时间点，在这些时间点之间确定最低值和最高值。 指标以水平线的形式显示这些极值。

该指标对于测试突破和回滚策略十分便利。

以下参数可以调整:

input string Time1 = "02:00" ; input string Time2 = "07:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

图例 1 i-AnyRangeCld 指标