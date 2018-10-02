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真实作者: KimIV
一款任意时间间隔范围的指标。
这是一款日内指标，即显示交易日内交易区间的大小。
工作原理如下。 从输入参数中获取两个时间点，在这些时间点之间确定最低值和最高值。 指标以水平线的形式显示这些极值。
该指标对于测试突破和回滚策略十分便利。
以下参数可以调整:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string Time1 = "02:00"; // 时间点 1 input string Time2 = "07:00"; // 时间点 2 input uint nDays = 2; // 计算天数（0 - 全部天数） input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数
图例 1 i-AnyRangeCld 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21776
i-AnyRangeCldTail
一款任意时间间隔范围的指标，在指定时段内生成间隔扩展，直到下一个会话。UltraMFI_HTF
UltraMFI 指标，可在输入参数种更改时间帧。