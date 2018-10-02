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i-AnyRangeCld - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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真实作者: KimIV

一款任意时间间隔范围的指标。

这是一款日内指标，即显示交易日内交易区间的大小。

工作原理如下。 从输入参数中获取两个时间点，在这些时间点之间确定最低值和最高值。 指标以水平线的形式显示这些极值。

该指标对于测试突破和回滚策略十分便利。

以下参数可以调整:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input string Time1 = "02:00";   // 时间点 1
input string Time2 = "07:00";   // 时间点 2
input uint   nDays = 2;         // 计算天数（0 - 全部天数）
input int    Shift=0;           // 指标水平位移柱线数

图例 1 i-AnyRangeCld 指标

图例 1 i-AnyRangeCld 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21776

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