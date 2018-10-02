真实作者: KimIV

两个任意时间间隔范围的指标。 这是一款日内指标，即显示交易日内交易区间的大小。

工作原理如下。 从输入参数中获取四个时间点。 此外，确定两个间隔中的最低价和最高价。 指标以水平线的形式显示这些极值。

该指标对于测试突破和回滚策略十分便利。

以下参数可以调整:

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

图例 1 指标 i-AnyRange2Cld