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真实作者: KimIV
两个任意时间间隔范围的指标。 这是一款日内指标，即显示交易日内交易区间的大小。
工作原理如下。 从输入参数中获取四个时间点。 此外，确定两个间隔中的最低价和最高价。 指标以水平线的形式显示这些极值。
该指标对于测试突破和回滚策略十分便利。
以下参数可以调整:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // 第一个开始范围 input string End1 = "08:00"; // 第一个结束范围 input string Start2 = "12:00"; // 第二个开始范围 input string End2 = "17:00"; // 第二个结束范围 input uint nDays = 2; // 计算天数（0 - 全部天数） input int Shift=0; // 水平位移柱线数
图例 1 指标 i-AnyRange2Cld
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21769
TrendManager
一款基于两条移动平均线之间差值的趋势指标。FX Fish 2MA
指标 - 交易系统 "FX Fish 2MA"。