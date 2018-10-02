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TrendManager - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TrendManager.mq5 (16.18 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款基于两条移动平均线之间差值的趋势指标。 如果均线之间的差值大于触发阈值，则认为行情处于趋势中：

input uint DVLimit=70; // 价格图表点的触发阈值

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列

图例 1. TrendManager 指标

图例 1. TrendManager 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21768

FX Fish 2MA FX Fish 2MA

指标 - 交易系统 "FX Fish 2MA"。

AlterTrend AlterTrend

指标根据趋势方向为烛条着色。

i-AnyRange2Cld i-AnyRange2Cld

两个任意时间间隔范围的指标。

DLMv DLMv

一款基于 FX Fish 2MA 指标的交易系统。