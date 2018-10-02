一款基于两条移动平均线之间差值的趋势指标。 如果均线之间的差值大于触发阈值，则认为行情处于趋势中：

input uint DVLimit= 70 ;

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列。

图例 1. TrendManager 指标