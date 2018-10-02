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一款基于两条移动平均线之间差值的趋势指标。 如果均线之间的差值大于触发阈值，则认为行情处于趋势中：
input uint DVLimit=70; // 价格图表点的触发阈值
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include）。 类库的详细说明卡参阅文献 无需额外缓冲区过渡计算平均价格序列。
图例 1. TrendManager 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21768
FX Fish 2MA
指标 - 交易系统 "FX Fish 2MA"。AlterTrend
指标根据趋势方向为烛条着色。
i-AnyRange2Cld
两个任意时间间隔范围的指标。DLMv
一款基于 FX Fish 2MA 指标的交易系统。