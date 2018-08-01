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BBands_Stop_v1_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: igorad
Индикатор BBands Stop v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит изменение направления тренда и, соответственно, изменение цвета индикатора.
Рис.1. Индикатор BBands_Stop_v1_Alert. Изменение направления тренда на первом баре.
Рис.2. Индикатор BBands_Stop_v1_Alert. Подача алерта.
Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от положения этих свеч по отношению к предыдущим свечкам.UltraMFI
В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора MFI (Money Flow Index) и анализ множества его сигнальных линий.
Скальпер по стратегии "Захват рынка".1H EUR_USD
Советник использует анализ High, Low, а также один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и два iMA (Moving Average, MA).