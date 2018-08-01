Реальный автор: Pavel Kulko

Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от положения этих свеч по отношению к предыдущим свечкам.

Если High свечки вырос по сравнению с максимальным за период, и цена закрытия свечи ниже ее середины, то цвет зеленый;

Если Low свечки снизился по сравнению с минимальным за период, и цена закрытия свечи выше ее середины, то цвет розовый.

Свечи по направлению сигнала яркие, против направления темные.

Рис.1. Индикатор Wiseman1