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Индикаторы

Wiseman1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1405
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Pavel Kulko

Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от положения этих свеч по отношению к предыдущим свечкам.

  • Если High свечки вырос по сравнению с максимальным за период, и цена закрытия свечи ниже ее середины, то цвет зеленый;
  • Если Low свечки снизился по сравнению с минимальным за период, и цена закрытия свечи выше ее середины, то цвет розовый.

Свечи по направлению сигнала яркие, против направления темные.

Рис.1. Индикатор Wiseman1

Рис.1. Индикатор Wiseman1

UltraMFI UltraMFI

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора MFI (Money Flow Index) и анализ множества его сигнальных линий.

Damiani_Volatmeter Damiani_Volatmeter

Damiani Volatmeter - индикатор определения тренда/флета.

BBands_Stop_v1_Alert BBands_Stop_v1_Alert

Индикатор BBands Stop v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит изменение направления тренда и, соответственно, изменение цвета индикатора.

Market Capture Market Capture

Скальпер по стратегии "Захват рынка".