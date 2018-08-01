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Wiseman1 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Pavel Kulko
Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от положения этих свеч по отношению к предыдущим свечкам.
- Если High свечки вырос по сравнению с максимальным за период, и цена закрытия свечи ниже ее середины, то цвет зеленый;
- Если Low свечки снизился по сравнению с минимальным за период, и цена закрытия свечи выше ее середины, то цвет розовый.
Свечи по направлению сигнала яркие, против направления темные.
Рис.1. Индикатор Wiseman1
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