Индикатор TD_I (Thomas DeMark Indicator) - модифицированная версия стандартного индикатора DeMarker Томаса Демарка (Thomas R. DeMark).

Диапазон значений от 0.0 до 100.0 вместо стандартных 0.0-1.0. Также введено смещение: вместо сопоставлений максимума/минимума текущего бара с максимумом/минимумом предыдущего бара, здесь в расчете используются максимальное значение (High текущего бара и High бара с заданным смещением) и максимальное значение (Low текущего бара и Low бара с заданным смещением), что приводит к фильтрации шумов.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Shift - смещение (1 по умолчанию, соответствует DeMarker);

- смещение (1 по умолчанию, соответствует DeMarker); Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.

Расчет: TD_I = 100.0 * HighAvg / (HighAvg + Low_Avg) где: HighAvg = SMA(HighDiff, Period)

LowAvg = SMA(LowDiff, Period) HighDiff = High - High[Shift]

LowDiff = Low[Shift] - Low

Рис.1. TD I, период 8, смещение 1

Рис.2. TD I, период 8, смещение 1 + DeMarker с периодом 8

Рис.3. TD I, период 8, смещение 3 + DeMarker с периодом 8