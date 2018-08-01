Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TD_I - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1786
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор TD_I (Thomas DeMark Indicator) - модифицированная версия стандартного индикатора DeMarker Томаса Демарка (Thomas R. DeMark).
Диапазон значений от 0.0 до 100.0 вместо стандартных 0.0-1.0. Также введено смещение: вместо сопоставлений максимума/минимума текущего бара с максимумом/минимумом предыдущего бара, здесь в расчете используются максимальное значение (High текущего бара и High бара с заданным смещением) и максимальное значение (Low текущего бара и Low бара с заданным смещением), что приводит к фильтрации шумов.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Shift - смещение (1 по умолчанию, соответствует DeMarker);
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
где:
LowAvg = SMA(LowDiff, Period)
LowDiff = Low[Shift] - Low
Рис.1. TD I, период 8, смещение 1
Рис.2. TD I, период 8, смещение 1 + DeMarker с периодом 8
Рис.3. TD I, период 8, смещение 3 + DeMarker с периодом 8
Индикатор Silence отображает в отдельном окне агрессивность (скорость изменения цены, синяя линия) и волатильность (красная линия).PCR
Индикатор PCR (Percent Retracement, процент коррекции) показывает, насколько далеко уходила текущая цена от максимального High в заданном диапазоне.
Индикатор SVE_ARSI (Sylvain Vervoort's Asymmetrical RSI) - асимметричный RSI Сильвена Верворта, описан в октябрьском выпуске 2008 года журнала "Stocks & Commodities".Demand_Index
Индикатор Demand_Index (Индекс спроса), разработанный Джеймсом Сиббетом (James Sibbet), сочетает в себе цену и объем, часто является опережающим индикатором изменения цен.