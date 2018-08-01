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Индикаторы

TD_I - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1786
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Индикатор TD_I (Thomas DeMark Indicator) - модифицированная версия стандартного индикатора DeMarker Томаса Демарка (Thomas R. DeMark).

Диапазон значений от 0.0 до 100.0 вместо стандартных 0.0-1.0. Также введено смещение: вместо сопоставлений максимума/минимума текущего бара с максимумом/минимумом предыдущего бара, здесь в расчете используются максимальное значение (High текущего бара и High бара с заданным смещением) и максимальное значение (Low текущего бара и Low бара с заданным смещением), что приводит к фильтрации шумов.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Shift - смещение (1 по умолчанию, соответствует DeMarker);
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

TD_I = 100.0 * HighAvg / (HighAvg + Low_Avg)

где:

HighAvg = SMA(HighDiff, Period)
LowAvg = SMA(LowDiff, Period)
HighDiff = High - High[Shift]
LowDiff = Low[Shift] - Low

Рис.1. TD I, период 8, смещение 1

Рис.1. TD I, период 8, смещение 1

Рис.2. TD I, период 8, смещение 1 + DeMarker с периодом 8

Рис.2. TD I, период 8, смещение 1 + DeMarker с периодом 8

Рис.3. TD I, период 8, смещение 3 + DeMarker с периодом 8

Рис.3. TD I, период 8, смещение 3 + DeMarker с периодом 8

Silence Silence

Индикатор Silence отображает в отдельном окне агрессивность (скорость изменения цены, синяя линия) и волатильность (красная линия).

PCR PCR

Индикатор PCR (Percent Retracement, процент коррекции) показывает, насколько далеко уходила текущая цена от максимального High в заданном диапазоне.

SVE_ARSI SVE_ARSI

Индикатор SVE_ARSI (Sylvain Vervoort's Asymmetrical RSI) - асимметричный RSI Сильвена Верворта, описан в октябрьском выпуске 2008 года журнала "Stocks & Commodities".

Demand_Index Demand_Index

Индикатор Demand_Index (Индекс спроса), разработанный Джеймсом Сиббетом (James Sibbet), сочетает в себе цену и объем, часто является опережающим индикатором изменения цен.