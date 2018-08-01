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PCR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор PCR (Percent Retracement, процент коррекции) показывает, насколько далеко уходила текущая цена от максимального High в заданном диапазоне.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период (диапазон);
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
PCR = 100.0 * (1.0 - (Max+Close) / (Max-Min))
где:
- Min, Max - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period
ChandelierExit_Candle
Индикатор Chandelier Exit в свечном видеExp_ColorXPWMA_Digit_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора ColorXPWMA_Digit с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.