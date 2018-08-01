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Индикаторы

PCR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1539
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор PCR (Percent Retracement, процент коррекции) показывает, насколько далеко уходила текущая цена от максимального High в заданном диапазоне.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период (диапазон);
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

PCR = 100.0 * (1.0 - (Max+Close) / (Max-Min))

где:

  • Min, Max - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period

ChandelierExit_Candle ChandelierExit_Candle

Индикатор Chandelier Exit в свечном виде

Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора ColorXPWMA_Digit с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Silence Silence

Индикатор Silence отображает в отдельном окне агрессивность (скорость изменения цены, синяя линия) и волатильность (красная линия).

TD_I TD_I

Индикатор TD_I (Thomas DeMark Indicator) - модифицированная версия стандартного индикатора DeMarker Томаса Демарка (Thomas R. DeMark).