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SVE_ARSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1139
等级:
(7)
已发布:
SVE_ARSI.mq5 (12.59 KB) 预览
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SVE_ARSI（Sylvain Vervoort 的非对称 RSI）指标在 08 年 10 月的“股票和商品”杂志中有所描述。

有四个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price;
  • Overbought - 超卖级别;
  • Oversold - 超卖级别。

计算:

ARSI = 100.0 - 100.0 / (1.0 + RS)

其中:

RS = UpMove / DnMove
  • If up = 0: UpMove = 0.
  • 如果 up = 1: UpMove = Up.
  • 否则 UpMove = AvgUp.
  • 如果 dn = 0: DnMove = 0.
  • 如果 dn = 1: DnMove = Dn.
  • 否则: DnMove = AvgDn.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1)
AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)
Up = Max(ROC,0)
Dn = Abs(Min(ROC,0))

ROC = Applied price - PrevApplied price
up = Floor(AvgUpCnt * Period + 0.5)
dn = Period - up
AvgUpCnt = SMA(UpCnt, Period)
  • 如果 ROC < 0, UpCnt = 0.
  • 否则: UpCnt = 1.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1)
AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21741

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