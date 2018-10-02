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SVE_ARSI（Sylvain Vervoort 的非对称 RSI）指标在 08 年 10 月的“股票和商品”杂志中有所描述。
有四个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price;
- Overbought - 超卖级别;
- Oversold - 超卖级别。
计算:
ARSI = 100.0 - 100.0 / (1.0 + RS)
其中:
RS = UpMove / DnMove
- If up = 0: UpMove = 0.
- 如果 up = 1: UpMove = Up.
- 否则 UpMove = AvgUp.
- 如果 dn = 0: DnMove = 0.
- 如果 dn = 1: DnMove = Dn.
- 否则: DnMove = AvgDn.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1) AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1) Up = Max(ROC,0) Dn = Abs(Min(ROC,0))
ROC = Applied price - PrevApplied price
up = Floor(AvgUpCnt * Period + 0.5) dn = Period - up AvgUpCnt = SMA(UpCnt, Period)
- 如果 ROC < 0, UpCnt = 0.
- 否则: UpCnt = 1.
AvgUp = EMA(Up, 2*Period-1) AvgDn = EMA(Dn, 2*Period-1)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21741
Demand_Index
由 James Sibbet 开发的 Demand_Index 指标结合了价格和交易量，通常被认为是价格变化的领先指标。ChandelierExit_Candle
Chandelier Exit 指标实现为一系列烛条