超级 SAR 是基于 SuperTrend 和 iSAR 的信号指标。

SVE_ARSI（Sylvain Vervoort 的非对称 RSI）指标在 08 年 10 月的“股票和商品”杂志中有所描述。

一款基于 iMA（移动平均线，MA）的交易系统，均线周期为 55（平均周期是硬编码的，在输入参数中不可改）。