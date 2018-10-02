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由 James Sibbet 开发的 Demand_Index 指标结合了价格和交易量，通常被认为是价格变化的领先指标。
它有一个可配置参数:
- Period - 计算周期。
James Sibbet 为需求指数定义了六条“规则”:
- 需求指数和价格之间的背离表明即将到来的价格逆转;
- 价格经常在需求指数的极端高峰后达到新的高点（指数作为领先指标）;
- 较低的需求指数峰值的最高价格通常与重要峰值一致（该指数充当确认指标）;
- 需求指数突破零轴，表示趋势发生变化（指数作为延迟确认指标）;
- 如果需求指数在零轴附近不断波动，那么当前的价格趋势潜力很小，不会持续很长时间;
- 价格与需求指数之间存在显著的长期背离，这表明行情处于重要的顶部或底部。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21740
ChandelierExit_Candle
Chandelier Exit 指标实现为一系列烛条Super_SAR
超级 SAR 是基于 SuperTrend 和 iSAR 的信号指标。