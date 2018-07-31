Торговая система на сигналах индикатора ColorXPWMA_Digit с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Индикатор Trend_Intensity_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.