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Индикаторы

ChandelierExit_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1492
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Chandelier Exit в свечном виде. Свечки по тренду светлые, против тренда темные.

Рис.1. Индикатор ChandelierExit_Candle

Рис.1. Индикатор ChandelierExit_Candle

Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec

Торговая система на сигналах индикатора ColorXPWMA_Digit с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Trend_Intensity_Index_HTF Trend_Intensity_Index_HTF

Индикатор Trend_Intensity_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PCR PCR

Индикатор PCR (Percent Retracement, процент коррекции) показывает, насколько далеко уходила текущая цена от максимального High в заданном диапазоне.

Silence Silence

Индикатор Silence отображает в отдельном окне агрессивность (скорость изменения цены, синяя линия) и волатильность (красная линия).