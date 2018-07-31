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ChandelierExit_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Chandelier Exit в свечном виде. Свечки по тренду светлые, против тренда темные.
Рис.1. Индикатор ChandelierExit_Candle
Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора ColorXPWMA_Digit с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.Trend_Intensity_Index_HTF
Индикатор Trend_Intensity_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.