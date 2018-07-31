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Trend_Intensity_Index_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend_Intensity_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Trend_Intensity_Index.ex5.
Рис.1. Индикатор Trend_Intensity_Index_HTF
Trading_Channel_Index_HTF
Индикатор Trading_Channel_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorXPWMA_Digit_HTF
Индикатор ColorXPWMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec
Торговая система на сигналах индикатора ColorXPWMA_Digit с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.ChandelierExit_Candle
Индикатор Chandelier Exit в свечном виде