Индикатор ColorXPWMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор Trading_Channel_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Торговая система на сигналах индикатора ColorXPWMA_Digit с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Индикатор Chandelier Exit в свечном виде