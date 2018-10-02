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ChandelierExit_Candle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Chandelier Exit 指标实现为一系列烛条，顺趋势方向的烛条很淡，与趋势方向相反的烛条很暗。

图例 1. ChandelierExit_Candle 指标

图例 1. ChandelierExit_Candle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21739

Super_SAR Super_SAR

超级 SAR 是基于 SuperTrend 和 iSAR 的信号指标。

均线上下 均线上下

一款基于 iMA（移动平均线，MA）指标的智能交易系统。

Demand_Index Demand_Index

由 James Sibbet 开发的 Demand_Index 指标结合了价格和交易量，通常被认为是价格变化的领先指标。

SVE_ARSI SVE_ARSI

SVE_ARSI（Sylvain Vervoort 的非对称 RSI）指标在 08 年 10 月的“股票和商品”杂志中有所描述。