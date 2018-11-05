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TRIX 是一个动量振荡器，显示三重指数平滑移动平均线的百分比变化率。 它是由“股票和商品技术分析”杂志的编辑 Jack Hutson 于 1980 年代早期开发的。 凭借其三重平滑，TRIX 设计用于过滤那些不明显的价格走势。
在他的文章中，他使用了价格的对数（在许多版本中，遗漏了）。 这个版本完全按照 Jack Hutson 所阐述的那样计算 TRIX，但替代指数移动平均线，使用了 JMA（Jurik 移动均线，这令它比原版更平滑），且响应行情变化更“快速”。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21735
CCI_Histogram_Vol_HTF
CCI_Histogram_Vol 指标，输入参数中有时间帧选项Exp_i-AnyRangeCldTail_System_Tm_Plus
基于 i-AnyRangeCldTail_System 指标信号的交易系统，可以设置固定的持仓时间
T3 TRIX Log
TRIX 指标使用价格的对数和 T3 替代指数移动平均线进行平滑。TRIX Log
TRIX 指标使用价格的对数。