TRIX 是一个动量振荡器，显示三重指数平滑移动平均线的百分比变化率。 它是由“股票和商品技术分析”杂志的编辑 Jack Hutson 于 1980 年代早期开发的。 凭借其三重平滑，TRIX 设计用于过滤那些不明显的价格走势。

在他的文章中，他使用了价格的对数（在许多版本中，遗漏了）。 这个版本完全按照 Jack Hutson 所阐述的那样计算 TRIX，但替代指数移动平均线，使用了 JMA（Jurik 移动均线，这令它比原版更平滑），且响应行情变化更“快速”。