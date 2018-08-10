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TRIX Log - индикатор для MetaTrader 5
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TRIX - индикатор импульса, который отображает процентное изменение тройной экспоненциальной сглаженной скользящей средней. Он был разработан в начале 1980-х годов Джеком Хатсоном, редактором журнала "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Благодаря тройному сглаживанию TRIX фильтрует незначительные ценовые движения.
В своей статье автор использует логарифм цены (который во многих версиях отсутствует). В этой версии индикатор TRIX вычисляется точно так, как его описал Джек Хатсон.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21732
Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor.Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame
Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor JMA.
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и T3 для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.JMA TRIX Log
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и JMA (скользящая средняя Юрика) для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.