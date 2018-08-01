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Индикаторы

Dinapoli_Preferred_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Dinapoli Preferred Stochastic использует отличный от стандартного стохастика метод сглаживания, описанный Джо ДиНаполи.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • %K period - период расчета линии K;
  • %D period - период расчета линии D;
  • Slowing - период расчета замедления;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

K = PrevK + (FastK -PrevK) / Slowing
D = PrevD + (K - PrevD) / %D period

где:

FastK = 100.0 * (Close-Min) / (Max-Min)
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне %K period

Dynamic_Trend Dynamic_Trend

Сигнальный индикатор Dynamic Trend рисует двухцветную линию направления тренда и выставляет сигнальные указатели.

Klinger_Oscillator Klinger_Oscillator

Индикатор Klinger Oscillator, разработанный Стивеном Клингером, используется для определения долгосрочных тенденций, но достаточно чувствителен к краткосрочным колебаниям, чтобы трейдер мог прогнозировать кратковременные развороты.

DHLBO DHLBO

Индикатор DHLBO (Dynamic High/Low Band Overlay) отображает на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона.

DHLPBO DHLPBO

Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.