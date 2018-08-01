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Dinapoli_Preferred_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Dinapoli Preferred Stochastic использует отличный от стандартного стохастика метод сглаживания, описанный Джо ДиНаполи.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- %K period - период расчета линии K;
- %D period - период расчета линии D;
- Slowing - период расчета замедления;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
D = PrevD + (K - PrevD) / %D period
где:
Max, Min - максимальная и минимальная цены в диапазоне %K period
Сигнальный индикатор Dynamic Trend рисует двухцветную линию направления тренда и выставляет сигнальные указатели.Klinger_Oscillator
Индикатор Klinger Oscillator, разработанный Стивеном Клингером, используется для определения долгосрочных тенденций, но достаточно чувствителен к краткосрочным колебаниям, чтобы трейдер мог прогнозировать кратковременные развороты.
Индикатор DHLBO (Dynamic High/Low Band Overlay) отображает на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона.DHLPBO
Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.