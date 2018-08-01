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DHLBO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DHLBO (Dynamic High/Low Band Overlay) отображает на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Expansion- расширение.
Расчет:
Dn band = Max-(Max-Min)*Expansion
где:
- Min, Max - максимальная и минимальная цены в диапазоне Period.
Индикатор Dinapoli Preferred Stochastic использует отличный от стандартного стохастика метод сглаживания, описанный Джо ДиНаполи.Dynamic_Trend
Сигнальный индикатор Dynamic Trend рисует двухцветную линию направления тренда и выставляет сигнальные указатели.
Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.Deviation_Oscillator
Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.