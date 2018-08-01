Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.

Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.