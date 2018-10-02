ColorXPWMA_Digit 指标，可在输入参数种更改时间帧。

Trading_Channel_Index 指标，可在输入参数种更改时间帧。

一款基于 ColorXPWMA_Digit 指标所发出信号的交易系统，能够根据此交易系统之前交易的结果改变将来的交易量。

动态趋势信号指标绘制双色趋势方向线并添加信号箭头。