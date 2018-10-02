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ColorXPWMA_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ColorXPWMA_Digit_HTF.mq5 (20.56 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorXPWMA_Digit.mq5 (21.2 KB) 预览
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ColorXPWMA_Digit 指标，可在输入参数种更改时间帧。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)

若要运行指标，必须将 ColorXPWMA_Digit.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. ColorXPWMA_Digit_HTF 指标

图例 1. ColorXPWMA_Digit_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21719

ColorXPWMA_Digit_StDev ColorXPWMA_Digit_StDev

ColorXPWMA_Digit 指标附带趋势强度指示，彩色点基于标准偏差算法。

Dinapoli_Preferred_Stochastic Dinapoli_Preferred_Stochastic

Dinapoli 首选随机指标使用 Joe DiNapoli 描述的平滑方法，它与标准随机指标不同。

Trading_Channel_Index_HTF Trading_Channel_Index_HTF

Trading_Channel_Index 指标，可在输入参数种更改时间帧。

Trend_Intensity_Index_HTF Trend_Intensity_Index_HTF

Trend_Intensity_Index 指标，可在输入参数种更改时间帧。