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ColorXPWMA_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本
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ColorXPWMA_Digit 指标，可在输入参数种更改时间帧。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图标周期 (时间帧)
若要运行指标，必须将 ColorXPWMA_Digit.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. ColorXPWMA_Digit_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21719
ColorXPWMA_Digit_StDev
ColorXPWMA_Digit 指标附带趋势强度指示，彩色点基于标准偏差算法。Dinapoli_Preferred_Stochastic
Dinapoli 首选随机指标使用 Joe DiNapoli 描述的平滑方法，它与标准随机指标不同。
Trading_Channel_Index_HTF
Trading_Channel_Index 指标，可在输入参数种更改时间帧。Trend_Intensity_Index_HTF
Trend_Intensity_Index 指标，可在输入参数种更改时间帧。