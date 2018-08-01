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DHLPBO - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Expansion- расширение.
Расчет:
Dn band = Min+(Max-Min) * (MinIndex) * Expansion/100.0
где:
- Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period;
- MinIndex, MaxIndex - смещающиеся с шагом 1 индексы минимального и максимального значений.
Индикатор DHLBO (Dynamic High/Low Band Overlay) отображает на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона.Dinapoli_Preferred_Stochastic
Индикатор Dinapoli Preferred Stochastic использует отличный от стандартного стохастика метод сглаживания, описанный Джо ДиНаполи.
Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.Delta
Индикатор Delta рисует две линии: линию средних цен баров (OHLC)/4 и линию десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.