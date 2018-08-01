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Индикаторы

DHLPBO - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Expansion- расширение.

Расчет:

Up band = Max-(Max-Min) * (MaxIndex) * Expansion/100.0
Dn band = Min+(Max-Min) * (MinIndex) * Expansion/100.0

где:

  • Min, Max - минимальная и максимальная цены в диапазоне Period;
  • MinIndex, MaxIndex - смещающиеся с шагом 1 индексы минимального и максимального значений.

DHLBO DHLBO

Индикатор DHLBO (Dynamic High/Low Band Overlay) отображает на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона.

Dinapoli_Preferred_Stochastic Dinapoli_Preferred_Stochastic

Индикатор Dinapoli Preferred Stochastic использует отличный от стандартного стохастика метод сглаживания, описанный Джо ДиНаполи.

Deviation_Oscillator Deviation_Oscillator

Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.

Delta Delta

Индикатор Delta рисует две линии: линию средних цен баров (OHLC)/4 и линию десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.