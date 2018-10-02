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Dinapoli_Preferred_Stochastic - MetaTrader 5脚本
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Dinapoli 首选随机指标使用 Joe DiNapoli 描述的平滑方法，它与标准随机指标不同。
有四个输入参数:
- %K period - K 线计算周期;
- %D period - D 线计算周期;
- Slowing - 减速计算周期;
- Applied price - 用于计算的价格。
计算:
K = PrevK + (FastK -PrevK) / Slowing D = PrevD + (K - PrevD) / %D period
其中:
FastK = 100.0 * (Close-Min) / (Max-Min) Max, Min 是 '%K period' 间隔内的最高价和最低价
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21716
DHLPBO
指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，DHLBO 显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，该指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。DHLBO
DHLBO（动态高/低波带覆盖）指标在价格图表上显示基于范围内最高点/最低点计算的两条波带。
ColorXPWMA_Digit_StDev
ColorXPWMA_Digit 指标附带趋势强度指示，彩色点基于标准偏差算法。ColorXPWMA_Digit_HTF
ColorXPWMA_Digit 指标，可在输入参数种更改时间帧。