代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Dinapoli_Preferred_Stochastic - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1056
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Dinapoli 首选随机指标使用 Joe DiNapoli 描述的平滑方法，它与标准随机指标不同。

有四个输入参数:

  • %K period - K 线计算周期;
  • %D period - D 线计算周期;
  • Slowing - 减速计算周期;
  • Applied price - 用于计算的价格。

计算:

K = PrevK + (FastK -PrevK) / Slowing
D = PrevD + (K - PrevD) / %D period

其中:

FastK = 100.0 * (Close-Min) / (Max-Min)
Max, Min 是 '%K period' 间隔内的最高价和最低价

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21716

DHLPBO DHLPBO

指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，DHLBO 显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，该指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。

DHLBO DHLBO

DHLBO（动态高/低波带覆盖）指标在价格图表上显示基于范围内最高点/最低点计算的两条波带。

ColorXPWMA_Digit_StDev ColorXPWMA_Digit_StDev

ColorXPWMA_Digit 指标附带趋势强度指示，彩色点基于标准偏差算法。

ColorXPWMA_Digit_HTF ColorXPWMA_Digit_HTF

ColorXPWMA_Digit 指标，可在输入参数种更改时间帧。