指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，DHLBO 显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，该指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。

DHLBO（动态高/低波带覆盖）指标在价格图表上显示基于范围内最高点/最低点计算的两条波带。