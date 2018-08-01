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Deviation_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MA period - период МА;
- Min/Max period - диапазон значений нормализации;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
где:
nf = 200.0 / (Max-Min)
- Max, Min - максимальное и минимальное значения PD в диапазоне Min/Max period.
Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.DHLBO
Индикатор DHLBO (Dynamic High/Low Band Overlay) отображает на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона.
Индикатор Delta рисует две линии: линию средних цен баров (OHLC)/4 и линию десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.Delta_Oscillator
Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.