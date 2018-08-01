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Индикаторы

Deviation_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • MA period - период МА;
  • Min/Max period - диапазон значений нормализации;
  • Method - метод расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

DO = nf * (PD - Min) - 100.0

где:

PD = Applied price - MA(Applied price, MA period, Method)
nf = 200.0 / (Max-Min)
  • Max, Min - максимальное и минимальное значения PD в диапазоне Min/Max period.

DHLPBO DHLPBO

Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.

DHLBO DHLBO

Индикатор DHLBO (Dynamic High/Low Band Overlay) отображает на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона.

Delta Delta

Индикатор Delta рисует две линии: линию средних цен баров (OHLC)/4 и линию десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.

Delta_Oscillator Delta_Oscillator

Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.