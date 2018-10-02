指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，它显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，而此指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。

它有两个输入参数：

Period ;

; Expansion.