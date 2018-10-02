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指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，它显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，而此指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。
它有两个输入参数：
- Period;
- Expansion.
计算:
Up band = Max-(Max-Min) * (MaxIndex) * Expansion/100.0 Dn band = Min+(Max-Min) * (MinIndex) * Expansion/100.0
其中:
- Min, Max - Period 间隔内的最高价和最低价。
- MinIndex, MaxIndex - 最小值和最大值索引，平移步幅为 1。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21715
DHLBO
DHLBO（动态高/低波带覆盖）指标在价格图表上显示基于范围内最高点/最低点计算的两条波带。Deviation_Oscillator
偏差振荡器 - 波动率振荡器，示意价格和均线之间的差值，并在所选范围内常规化。
Dinapoli_Preferred_Stochastic
Dinapoli 首选随机指标使用 Joe DiNapoli 描述的平滑方法，它与标准随机指标不同。ColorXPWMA_Digit_StDev
ColorXPWMA_Digit 指标附带趋势强度指示，彩色点基于标准偏差算法。