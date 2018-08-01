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Индикаторы

Delta - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2617
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор Delta рисует две линии:

  • Красная - линия средних цен баров (OHLC)/4;
  • Зеленая - линия десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.

Не имеет настраиваемых параметров.

Расчет:

Delta = Price + Diff

где:

Diff = Log10(PrevPrice / Price)
Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0

Deviation_Oscillator Deviation_Oscillator

Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.

DHLPBO DHLPBO

Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.

Delta_Oscillator Delta_Oscillator

Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.

Darvas_Box Darvas_Box

Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.