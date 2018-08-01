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Delta - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Delta рисует две линии:
- Красная - линия средних цен баров (OHLC)/4;
- Зеленая - линия десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.
Не имеет настраиваемых параметров.
Расчет:
Delta = Price + Diff
где:
Diff = Log10(PrevPrice / Price)
Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0
Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0
Deviation_Oscillator
Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.DHLPBO
Индикатор DHLPBO (Dynamic High/Low Percentage Band Overlay). В отличие от индикатора DHLBO, отображающего на графике цены две полосы, рассчитанные от максимумов/минимумов заданного диапазона, данный индикатор постоянно сужает ширину канала на определенный процент в течении всего заданного диапазона.
Delta_Oscillator
Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.Darvas_Box
Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.