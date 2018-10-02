增量振荡器指标将增量指标线的差值显示为直方图。

偏差振荡器 - 波动率振荡器，示意价格和均线之间的差值，并在所选范围内常规化。

指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，DHLBO 显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，该指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。

Dinapoli 首选随机指标使用 Joe DiNapoli 描述的平滑方法，它与标准随机指标不同。