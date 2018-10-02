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DHLBO - MetaTrader 5脚本

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DHLBO.mq5 (9.32 KB) 预览
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DHLBO（动态高/低波带覆盖）指标在价格图表上显示基于范围内最高点/最低点计算的两条波带。

它有两个输入参数：

  • Period;
  • Expansion.

计算:

Up band = Min+(Max-Min)*Expansion
Dn band = Max-(Max-Min)*Expansion

其中:

  • Min, Max - Period 间隔内的最高价和最低价。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21714

Deviation_Oscillator Deviation_Oscillator

偏差振荡器 - 波动率振荡器，示意价格和均线之间的差值，并在所选范围内常规化。

Delta_Oscillator Delta_Oscillator

增量振荡器指标将增量指标线的差值显示为直方图。

DHLPBO DHLPBO

指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，DHLBO 显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，该指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。

Dinapoli_Preferred_Stochastic Dinapoli_Preferred_Stochastic

Dinapoli 首选随机指标使用 Joe DiNapoli 描述的平滑方法，它与标准随机指标不同。