请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
偏差振荡器 - 波动率振荡器，示意价格和均线之间的差值，并在所选范围内常规化。
有四个输入参数:
- MA period - MA period;
- Min/Max period - 数值常规化范围;
- Method - 计算方法;
- Applied price - 用于计算的价格。
计算:
DO = nf * (PD - Min) - 100.0
其中:
PD = Applied price - MA(Applied price, MA period, Method) nf = 200.0 / (Max-Min)
- Max, Min - 'Min/Max period' 范围内的最大和最小 PD 值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21713
Delta_Oscillator
增量振荡器指标将增量指标线的差值显示为直方图。增量
增量指标绘制两条线：柱线平均价格线（OHLC）/ 4，以及当前与之前（OHLC）/ 4 价格比率的十进制对数线。