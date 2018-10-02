代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Deviation_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1050
等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

偏差振荡器 - 波动率振荡器，示意价格和均线之间的差值，并在所选范围内常规化。

有四个输入参数:

  • MA period - MA period;
  • Min/Max period - 数值常规化范围;
  • Method - 计算方法;
  • Applied price - 用于计算的价格。

计算:

DO = nf * (PD - Min) - 100.0

其中:

PD = Applied price - MA(Applied price, MA period, Method)
nf = 200.0 / (Max-Min)
  • Max, Min - 'Min/Max period' 范围内的最大和最小 PD 值。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21713

Delta_Oscillator Delta_Oscillator

增量振荡器指标将增量指标线的差值显示为直方图。

增量 增量

增量指标绘制两条线：柱线平均价格线（OHLC）/ 4，以及当前与之前（OHLC）/ 4 价格比率的十进制对数线。

DHLBO DHLBO

DHLBO（动态高/低波带覆盖）指标在价格图表上显示基于范围内最高点/最低点计算的两条波带。

DHLPBO DHLPBO

指标 DHLPBO（动态高/低百分比带覆盖）。 与 DHLBO 不同，DHLBO 显示基于范围的高点/低点计算的两条波带，该指标在整个范围内按一定百分比不断地将通道宽度缩窄。