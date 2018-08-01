Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.

Индикатор Delta рисует две линии: линию средних цен баров (OHLC)/4 и линию десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.

Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.

Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда: вверх - зеленые, вниз - красные.