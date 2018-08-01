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Delta_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.
Не имеет настраиваемых параметров.
Расчет:
OSC = Price - Delta
где:
Delta = Price + Diff
Diff = Log10(PrevPrice / Price)
Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0
Diff = Log10(PrevPrice / Price)
Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0
Рис.1. Delta_oscillator
Рис.2. Delta_oscillator + Delta indicator
Delta
Индикатор Delta рисует две линии: линию средних цен баров (OHLC)/4 и линию десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.Deviation_Oscillator
Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.
Darvas_Box
Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.TriggerLines
Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда: вверх - зеленые, вниз - красные.