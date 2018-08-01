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Индикаторы

Delta_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2359
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(11)
Опубликован:
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Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.

Не имеет настраиваемых параметров.

Расчет:

OSC = Price - Delta

где:

Delta = Price + Diff
Diff = Log10(PrevPrice / Price)
Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0

Рис.1. Delta_oscillator

Рис.1. Delta_oscillator


Рис.2. Delta_oscillator + Delta indicator

Рис.2. Delta_oscillator + Delta indicator

Delta Delta

Индикатор Delta рисует две линии: линию средних цен баров (OHLC)/4 и линию десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.

Deviation_Oscillator Deviation_Oscillator

Deviation Oscillator - осциллятор волатильности, представляющий разницу цены и MA, нормализованную в пределах заданного диапазона.

Darvas_Box Darvas_Box

Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.

TriggerLines TriggerLines

Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда: вверх - зеленые, вниз - красные.