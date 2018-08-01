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Индикаторы

TriggerLines - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2101
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(13)
Опубликован:
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Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда:

  • Вверх - зеленые;
  • Вниз - красные.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета (линия 1);
  • Smoothing - период сглаживания (линия 2);
  • Applied price - цена расчета обеих линий.

Расчет:

WT = 6.0 * sum / K
Signal = EMA(WT, Smoothing)

где:

sum = сумма (LV * Applied price) за диапазон Period
LV = (Period+1)/3
K = Period * (Period+1)

Darvas_Box Darvas_Box

Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.

Delta_Oscillator Delta_Oscillator

Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.

Damiani_Volatmeter Damiani_Volatmeter

Damiani Volatmeter - индикатор определения тренда/флета.

UltraMFI UltraMFI

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора MFI (Money Flow Index) и анализ множества его сигнальных линий.