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TriggerLines - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда:
- Вверх - зеленые;
- Вниз - красные.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета (линия 1);
- Smoothing - период сглаживания (линия 2);
- Applied price - цена расчета обеих линий.
Расчет:
WT = 6.0 * sum / K
Signal = EMA(WT, Smoothing)
Signal = EMA(WT, Smoothing)
где:
sum = сумма (LV * Applied price) за диапазон Period
LV = (Period+1)/3
K = Period * (Period+1)
LV = (Period+1)/3
K = Period * (Period+1)
Darvas_Box
Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.Delta_Oscillator
Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.
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Damiani Volatmeter - индикатор определения тренда/флета.UltraMFI
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