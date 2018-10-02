增量指标绘制两条线：柱线平均价格线（OHLC）/ 4，以及当前与之前（OHLC）/ 4 价格比率的十进制对数线。

偏差振荡器 - 波动率振荡器，示意价格和均线之间的差值，并在所选范围内常规化。

DHLBO（动态高/低波带覆盖）指标在价格图表上显示基于范围内最高点/最低点计算的两条波带。