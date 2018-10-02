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Delta_Oscillator - MetaTrader 5脚本

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增量振荡器指标将 增量 指标线的差值显示为直方图。

指标没有输入参数。

计算:

OSC = Price - Delta

其中:

Delta = Price + Diff
Diff = Log10(PrevPrice / Price)
Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0

图例 1. Delta_oscillator

图例 1. Delta_oscillator


图例 2. Delta_oscillator + Delta 指标

图例 2. Delta_oscillator + Delta 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21712

增量 增量

增量指标绘制两条线：柱线平均价格线（OHLC）/ 4，以及当前与之前（OHLC）/ 4 价格比率的十进制对数线。

Darvas_Box Darvas_Box

一款通道过滤指标 Darvas 箱。

Deviation_Oscillator Deviation_Oscillator

偏差振荡器 - 波动率振荡器，示意价格和均线之间的差值，并在所选范围内常规化。

DHLBO DHLBO

DHLBO（动态高/低波带覆盖）指标在价格图表上显示基于范围内最高点/最低点计算的两条波带。