Индикатор Darvas Box Николя Дарваса (Nicolas Darvas) является канальным индикатором-фильтром.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

Николя Дарвас инвестировал в акции и торговал на прорыв канала (коробки, ограничивающей область цен High и Low за период времени). При увеличении объема и пробитии канала вверх совершается покупка. По такой стратегии Николя Дарвас заработал из 10 тысяч инвестиций два миллиона за полтора года. Торговля велась на сильно бычьем рынке.