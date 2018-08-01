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Индикаторы

Darvas_Box - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
3412
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Darvas Box Николя Дарваса (Nicolas Darvas) является канальным индикатором-фильтром.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

Николя Дарвас инвестировал в акции и торговал на прорыв канала (коробки, ограничивающей область цен High и Low за период времени). При увеличении объема и пробитии канала вверх совершается покупка. По такой стратегии Николя Дарвас заработал из 10 тысяч инвестиций два миллиона за полтора года. Торговля велась на сильно бычьем рынке.

Delta_Oscillator Delta_Oscillator

Индикатор Delta Oscillator отображает разницу линий индикатора Delta в виде гистограммы.

Delta Delta

Индикатор Delta рисует две линии: линию средних цен баров (OHLC)/4 и линию десятичного логарифма отношения текущей и прошлой цен (OHLC)/4.

TriggerLines TriggerLines

Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда: вверх - зеленые, вниз - красные.

Damiani_Volatmeter Damiani_Volatmeter

Damiani Volatmeter - индикатор определения тренда/флета.