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增量指标绘制两条线:
- 红色 - 柱线平均价格线 (OHLC)/4;
- 绿色 - 当前与之前（OHLC）/ 4 价格比率的十进制对数线。
指标没有输入参数。
计算:
Delta = Price + Diff
其中:
Diff = Log10(PrevPrice / Price) Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21711
Darvas_Box
一款通道过滤指标 Darvas 箱。Damiani_Volatmeter
Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。
Delta_Oscillator
增量振荡器指标将增量指标线的差值显示为直方图。Deviation_Oscillator
偏差振荡器 - 波动率振荡器，示意价格和均线之间的差值，并在所选范围内常规化。