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增量 - MetaTrader 5脚本

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增量指标绘制两条线:

  • 红色 - 柱线平均价格线 (OHLC)/4;
  • 绿色 - 当前与之前（OHLC）/ 4 价格比率的十进制对数线。

指标没有输入参数。

计算:

Delta = Price + Diff

其中:

Diff = Log10(PrevPrice / Price)
Price = (Open + High + Low + Close) / 4.0

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21711

Darvas_Box Darvas_Box

一款通道过滤指标 Darvas 箱。

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Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。

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增量振荡器指标将增量指标线的差值显示为直方图。

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