CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1894
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г.

В этой версии добавлено сглаживание по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительные функции для упрощения определения тренда.

Эта автономная мультитаймфремовая версия индикатора (для работы не требуется наличие индикатора Trend Trigger Factor).

Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:

  • Next higher timeframe: первый более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.
  • Second higher timeframe: второй более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.
  • Third higher timeframe: третий более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.

Если используется какой-либо из этих 3 таймфреймов, при смене таймфрейма графика рабочий таймфрейм устанавливается автоматически.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21710

Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame

Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor JMA.

Trend Trigger Factor JMA Trend Trigger Factor JMA

Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по JMA (скользящая средняя Юрика) для снижения количества ложных сигналов и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.

TRIX Log TRIX Log

Индикатор TRIX с использованием логарифма цены.

T3 TRIX Log T3 TRIX Log

Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и T3 для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.