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Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame - индикатор для MetaTrader 5
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Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г.
В этой версии добавлено сглаживание по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительные функции для упрощения определения тренда.
Эта автономная мультитаймфремовая версия индикатора (для работы не требуется наличие индикатора Trend Trigger Factor).
Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:
- Next higher timeframe: первый более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.
- Second higher timeframe: второй более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.
- Third higher timeframe: третий более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.
Если используется какой-либо из этих 3 таймфреймов, при смене таймфрейма графика рабочий таймфрейм устанавливается автоматически.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21710
Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor JMA.Trend Trigger Factor JMA
Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по JMA (скользящая средняя Юрика) для снижения количества ложных сигналов и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены.T3 TRIX Log
Индикатор TRIX с использованием логарифма цены и T3 для сглаживания вместо экспоненциальной скользящей средней.