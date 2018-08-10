Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г.

В этой версии добавлено сглаживание по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительные функции для упрощения определения тренда.

Эта автономная мультитаймфремовая версия индикатора (для работы не требуется наличие индикатора Trend Trigger Factor).

Поддерживаются все таймфреймы, доступные в MetaTrader 5, а также 3 "специальных" таймфрейма:

Next higher timeframe: первый более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.

Second higher timeframe: второй более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.

Third higher timeframe: третий более высокий таймфрейм по сравнению с текущим таймфреймом графика.

Если используется какой-либо из этих 3 таймфреймов, при смене таймфрейма графика рабочий таймфрейм устанавливается автоматически.