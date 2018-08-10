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Trend Trigger Factor - индикатор для MetaTrader 5
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Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г.
В этой версии добавлено сглаживание по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительные функции для упрощения определения тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21694
Канал Кельтнера, рассчитанный как адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) +- дистанция ATR для полос.JMA Keltner Сhannel
Канал Кельтнера, рассчитанный как JMA (скользящая средняя Юрика) +- дистанция ATR для полос.
Индикатор Trend Trigger Factor, портированный на MQL5 из ошибочно написанной версии для MetaTrader 4.Trend Trigger Factor JMA
Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по JMA (скользящая средняя Юрика) для снижения количества ложных сигналов и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.