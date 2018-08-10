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Индикаторы

Trend Trigger Factor - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1740
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г.

В этой версии добавлено сглаживание по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительные функции для упрощения определения тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21694

KAMA Keltner Сhannel KAMA Keltner Сhannel

Канал Кельтнера, рассчитанный как адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) +- дистанция ATR для полос.

JMA Keltner Сhannel JMA Keltner Сhannel

Канал Кельтнера, рассчитанный как JMA (скользящая средняя Юрика) +- дистанция ATR для полос.

Trend Scalp Trend Scalp

Индикатор Trend Trigger Factor, портированный на MQL5 из ошибочно написанной версии для MetaTrader 4.

Trend Trigger Factor JMA Trend Trigger Factor JMA

Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по JMA (скользящая средняя Юрика) для снижения количества ложных сигналов и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.