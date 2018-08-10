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Индикаторы

Trend Trigger Factor JMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1513
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г.

В этой версии добавлено сглаживание по JMA (скользящая средняя Юрика) для снижения количества ложных сигналов и дополнительные функции для упрощения определения тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21696

Trend Scalp Trend Scalp

Индикатор Trend Trigger Factor, портированный на MQL5 из ошибочно написанной версии для MetaTrader 4.

Trend Trigger Factor Trend Trigger Factor

Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.

Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame

Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor JMA.

Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame

Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor.