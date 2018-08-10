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Trend Trigger Factor JMA - индикатор для MetaTrader 5
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Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г.
В этой версии добавлено сглаживание по JMA (скользящая средняя Юрика) для снижения количества ложных сигналов и дополнительные функции для упрощения определения тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21696
Индикатор Trend Trigger Factor, портированный на MQL5 из ошибочно написанной версии для MetaTrader 4.Trend Trigger Factor
Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.
Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor JMA.Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame
Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor.