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趋势触发因子由 M.H. Pee 在 2004 年 12 月的“股票和商品技术分析”杂志上进行了阐述。
这个版本添加了 T3 平滑（以减少假信号）和一些附加功能，以便趋势触发状态更容易。
此外，此版本是可独立工作（不需要趋势触发因子 指标）的多时间帧指标。
在此版本中，支持的时间帧是 MetaTrader 5 支持的所有可用时间帧，并且具有3个“特殊”时间帧:
- 第一高的时间帧：比活动图表高一级的时间帧
- 第二高的时间帧：比活动图表高两级的时间帧
- 第潵高的时间帧：比活动图表高三级的时间帧
如果使用这 3 个时间帧中的某些时间帧，则会在更改图表时间帧时自动设置时间帧。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21710
TRIX Log
TRIX 指标使用价格的对数。T3 TRIX Log
TRIX 指标使用价格的对数和 T3 替代指数移动平均线进行平滑。
趋势触发因子 JMA - 多时间帧
趋势触发因子 JMA 指标的多时间帧版本。趋势触发因子 JMA
趋势触发因子指标，采用 JMA（Jurik 移动均线）平滑来减少假信号和一些额外功能，以便趋势触发状态更容易。