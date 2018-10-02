尼古拉斯·达瓦斯（Nicolas Darvas）的 Darvas 箱指标是一款通道过滤指标。

指标没有输入参数。

尼古拉斯·达瓦斯投资股票并依据通道突破交易（在一段时间内判断最高价和最低价区域的箱形）。 当交易量增加且突破通道时执行买入交易。 运用这一策略，尼古拉斯·达瓦斯投资数万在一年半的时间里赢得了两百万。 交易是在一个强单边上涨行情里进行的。