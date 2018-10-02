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Darvas_Box - MetaTrader 5脚本

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尼古拉斯·达瓦斯（Nicolas Darvas）的 Darvas 箱指标是一款通道过滤指标。

指标没有输入参数。

尼古拉斯·达瓦斯投资股票并依据通道突破交易（在一段时间内判断最高价和最低价区域的箱形）。 当交易量增加且突破通道时执行买入交易。 运用这一策略，尼古拉斯·达瓦斯投资数万在一年半的时间里赢得了两百万。 交易是在一个强单边上涨行情里进行的。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21706

Damiani_Volatmeter Damiani_Volatmeter

Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。

TriggerLines TriggerLines

TriggerLines 趋势指标根据趋势方向绘制两条彩色的移动平均线：绿色表示向上，红色表示向下。

增量 增量

增量指标绘制两条线：柱线平均价格线（OHLC）/ 4，以及当前与之前（OHLC）/ 4 价格比率的十进制对数线。

Delta_Oscillator Delta_Oscillator

增量振荡器指标将增量指标线的差值显示为直方图。