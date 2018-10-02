请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
尼古拉斯·达瓦斯（Nicolas Darvas）的 Darvas 箱指标是一款通道过滤指标。
指标没有输入参数。
尼古拉斯·达瓦斯投资股票并依据通道突破交易（在一段时间内判断最高价和最低价区域的箱形）。 当交易量增加且突破通道时执行买入交易。 运用这一策略，尼古拉斯·达瓦斯投资数万在一年半的时间里赢得了两百万。 交易是在一个强单边上涨行情里进行的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21706
Damiani_Volatmeter
Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。TriggerLines
TriggerLines 趋势指标根据趋势方向绘制两条彩色的移动平均线：绿色表示向上，红色表示向下。
增量
增量指标绘制两条线：柱线平均价格线（OHLC）/ 4，以及当前与之前（OHLC）/ 4 价格比率的十进制对数线。Delta_Oscillator
增量振荡器指标将增量指标线的差值显示为直方图。