Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда: вверх - зеленые, вниз - красные.

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора MFI (Money Flow Index) и анализ множества его сигнальных линий.

Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от положения этих свеч по отношению к предыдущим свечкам.