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Индикаторы

Damiani_Volatmeter - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2022
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Damiani Volatmeter - индикатор определения тренда/флета.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Viscosity - "вязкость";
  • Sedimentation - "седиментация";
  • Threshold - порог;
  • Lag suppressor - ограничение запаздывания (Yes/No);
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

  • Если Lag suppressor:

    LineP = ATR_V / ATR_S + (LineP[1]-LineP[3]) / 2.0

  • Иначе:

    LineP = ATR_V / ATR_S
LineM = Threshold - StdDevV / StdDevS

где:

ATR_V - ATR(Viscosity)
ATR_S - ATR(Sedimentation)
StdDevV - StdDev(Viscosity)
StdDevS - StdDev(Sedimentation)
Если линия M (красная) находится ниже линии P (зеленая) - на рынке флет. Если выше - тренд.

Рис.1. Damiani_Volatmeter + Lag suppressor

Рис.1. Damiani_Volatmeter + Lag suppressor


Рис.2. Damiani_Volatmeter без Lag suppressor

Рис.2. Damiani_Volatmeter без Lag suppressor

TriggerLines TriggerLines

Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда: вверх - зеленые, вниз - красные.

Darvas_Box Darvas_Box

Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.

UltraMFI UltraMFI

В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора MFI (Money Flow Index) и анализ множества его сигнальных линий.

Wiseman1 Wiseman1

Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от положения этих свеч по отношению к предыдущим свечкам.