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Damiani_Volatmeter - индикатор для MetaTrader 5
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- 2022
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Damiani Volatmeter - индикатор определения тренда/флета.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Viscosity - "вязкость";
- Sedimentation - "седиментация";
- Threshold - порог;
- Lag suppressor - ограничение запаздывания (Yes/No);
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
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Если Lag suppressor:LineP = ATR_V / ATR_S + (LineP[1]-LineP[3]) / 2.0
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Иначе:LineP = ATR_V / ATR_S
LineM = Threshold - StdDevV / StdDevS
где:
ATR_V - ATR(Viscosity)
ATR_S - ATR(Sedimentation)
StdDevV - StdDev(Viscosity)
StdDevS - StdDev(Sedimentation)
ATR_S - ATR(Sedimentation)
StdDevV - StdDev(Viscosity)
StdDevS - StdDev(Sedimentation)
Если линия M (красная) находится ниже линии P (зеленая) - на рынке флет. Если выше - тренд.
Рис.1. Damiani_Volatmeter + Lag suppressor
Рис.2. Damiani_Volatmeter без Lag suppressor
TriggerLines
Трендовый индикатор TriggerLines рисует две линии скользящих средних, окрашенных по направлению тренда: вверх - зеленые, вниз - красные.Darvas_Box
Канальный индикатор-фильтр Darvas Box.