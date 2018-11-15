这是一个简单但是我所使用过的非常高效的EA，它基本上根据三条移动平均线的交叉来开启订单，并且它还使用了MACD在开启订单之前做确认。

更新于 2018年8月30日:

这是一个很重要的更新，现在EA中包含了基于固定风险百分比的资金管理，并且止损和获利值是根据所在时段的ATR范围设置的。

请大家测试以下它，如果工作得不错请告诉我，另外如果有任何帮助这个EA更好工作的功能建议也请让我知道。











