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这是一个简单但是我所使用过的非常高效的EA，它基本上根据三条移动平均线的交叉来开启订单，并且它还使用了MACD在开启订单之前做确认。
更新于 2018年8月30日:
这是一个很重要的更新，现在EA中包含了基于固定风险百分比的资金管理，并且止损和获利值是根据所在时段的ATR范围设置的。
请大家测试以下它，如果工作得不错请告诉我，另外如果有任何帮助这个EA更好工作的功能建议也请让我知道。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21697
抛物线加权的移动平均
线性加权移动平均的一种变化，加权改为构成抛物线曲线。抛物线型加权速度
这个版本的 Jurik 速度指标扩展了原有版本，在速度计算中可以修改“来计算平均
MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince)
这个开发库使用了几何平均来计算最优 F,根据 Ralph Vince 的论述, "在交易中,我们可能对盈利的次数和亏损的次数做出不同的计数,所以, Kelly 公式无法给我们最优 f." 所以, 使用他的公式, 我创建了这个开发库, 用于几何平均版本的最优 f。SpearmanRankCorrelation_2HTF
在一个窗口中显示两个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标，根据趋势的方向显示为彩色的云状。