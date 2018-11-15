代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

XIT 三条移动平均交叉 - MetaTrader 5EA

Jeffrey West
Jeffrey West

Jeffrey West

3 代码 1 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3274
等级:
(26)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是一个简单但是我所使用过的非常高效的EA，它基本上根据三条移动平均线的交叉来开启订单，并且它还使用了MACD在开启订单之前做确认。

更新于 2018年8月30日:

这是一个很重要的更新，现在EA中包含了基于固定风险百分比的资金管理，并且止损和获利值是根据所在时段的ATR范围设置的。

请大家测试以下它，如果工作得不错请告诉我，另外如果有任何帮助这个EA更好工作的功能建议也请让我知道。

输入参数



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21697

抛物线加权的移动平均 抛物线加权的移动平均

线性加权移动平均的一种变化，加权改为构成抛物线曲线。

抛物线型加权速度 抛物线型加权速度

这个版本的 Jurik 速度指标扩展了原有版本，在速度计算中可以修改“来计算平均

MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince) MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince)

这个开发库使用了几何平均来计算最优 F,根据 Ralph Vince 的论述, "在交易中,我们可能对盈利的次数和亏损的次数做出不同的计数,所以, Kelly 公式无法给我们最优 f." 所以, 使用他的公式, 我创建了这个开发库, 用于几何平均版本的最优 f。

SpearmanRankCorrelation_2HTF SpearmanRankCorrelation_2HTF

在一个窗口中显示两个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标，根据趋势的方向显示为彩色的云状。