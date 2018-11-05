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趋势触发因子由 M.H. Pee 在 2004 年 12 月的“股票和商品技术分析”杂志上进行了阐述。
这个版本添加了 T3 平滑（以减少假信号）和一些附加功能，以便趋势触发状态更容易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21694
趋势天平
趋势触发因子指标从 MetaTrader 4 的错误代码版本移植到 MQL5。趋势触发因子 JMA
趋势触发因子指标，采用 JMA（Jurik 移动均线）平滑来减少假信号和一些额外功能，以便趋势触发状态更容易。
KAMA Keltner 通道
Keltner 通道的计算是 Perry Kaufman 的移动平均线（KAMA）+- ATR 距离作为边带。JMA Keltner 通道
Keltner 通道的计算是 JMA（Jurik 移动平均线）+- ATR 距离作为边带。