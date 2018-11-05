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趋势触发因子 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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趋势触发因子由 M.H. Pee 在 2004 年 12 月的“股票和商品技术分析”杂志上进行了阐述。

这个版本添加了 T3 平滑（以减少假信号）和一些附加功能，以便趋势触发状态更容易。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21694

趋势天平 趋势天平

趋势触发因子指标从 MetaTrader 4 的错误代码版本移植到 MQL5。

趋势触发因子 JMA 趋势触发因子 JMA

趋势触发因子指标，采用 JMA（Jurik 移动均线）平滑来减少假信号和一些额外功能，以便趋势触发状态更容易。

KAMA Keltner 通道 KAMA Keltner 通道

Keltner 通道的计算是 Perry Kaufman 的移动平均线（KAMA）+- ATR 距离作为边带。

JMA Keltner 通道 JMA Keltner 通道

Keltner 通道的计算是 JMA（Jurik 移动平均线）+- ATR 距离作为边带。