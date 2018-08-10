Ранее была представлена версия индикатора Trend Trigger Factor, описанного М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в декабре 2004 года. Эта версия была написана для MetaTrader 4 с допущением ошибок.

Но поскольку были получены неплохие результаты, здесь представлена версия для MetaTrader 5 (с оригинальным названием, использованным в версии для MetaTrader 4).