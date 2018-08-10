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Индикаторы

Trend Scalp - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(37)
Опубликован:
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Ранее была представлена версия индикатора Trend Trigger Factor, описанного М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в декабре 2004 года. Эта версия была написана для MetaTrader 4 с допущением ошибок.

Но поскольку были получены неплохие результаты, здесь представлена версия для MetaTrader 5 (с оригинальным названием, использованным в версии для MetaTrader 4).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21695

Trend Trigger Factor Trend Trigger Factor

Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.

KAMA Keltner Сhannel KAMA Keltner Сhannel

Канал Кельтнера, рассчитанный как адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) +- дистанция ATR для полос.

Trend Trigger Factor JMA Trend Trigger Factor JMA

Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по JMA (скользящая средняя Юрика) для снижения количества ложных сигналов и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.

Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame

Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor JMA.