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Trend Scalp - индикатор для MetaTrader 5
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Ранее была представлена версия индикатора Trend Trigger Factor, описанного М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в декабре 2004 года. Эта версия была написана для MetaTrader 4 с допущением ошибок.
Но поскольку были получены неплохие результаты, здесь представлена версия для MetaTrader 5 (с оригинальным названием, использованным в версии для MetaTrader 4).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21695
Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.KAMA Keltner Сhannel
Канал Кельтнера, рассчитанный как адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) +- дистанция ATR для полос.
Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по JMA (скользящая средняя Юрика) для снижения количества ложных сигналов и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame
Мультитаймфремовая версия индикатора Trend Trigger Factor JMA.