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KAMA Keltner Сhannel - индикатор для MetaTrader 5
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Канал Кельтнера обычно рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- дистанция ATR для полос.
Адаптивный индикатор из серии индикаторов канала Кельтнера. В этой версии для расчетов используется адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA), что делает его отличным выбором, когда требуется автоматически регулировка индикатора к рыночным условиям.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21693
Канал Кельтнера, рассчитанный как JMA (скользящая средняя Юрика) +- дистанция ATR для полос.NonLagMA Keltner Сhannel
Канал Кельтнера рассчитывается как незапаздывающая скользящая средняя +- дистанция ATR для полос.
Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.Trend Scalp
Индикатор Trend Trigger Factor, портированный на MQL5 из ошибочно написанной версии для MetaTrader 4.