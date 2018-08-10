Канал Кельтнера обычно рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- дистанция ATR для полос.

Адаптивный индикатор из серии индикаторов канала Кельтнера. В этой версии для расчетов используется адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA), что делает его отличным выбором, когда требуется автоматически регулировка индикатора к рыночным условиям.