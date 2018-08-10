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Индикаторы

KAMA Keltner Сhannel - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1833
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Канал Кельтнера обычно рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- дистанция ATR для полос.

Адаптивный индикатор из серии индикаторов канала Кельтнера. В этой версии для расчетов используется адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA), что делает его отличным выбором, когда требуется автоматически регулировка индикатора к рыночным условиям.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21693

JMA Keltner Сhannel JMA Keltner Сhannel

Канал Кельтнера, рассчитанный как JMA (скользящая средняя Юрика) +- дистанция ATR для полос.

NonLagMA Keltner Сhannel NonLagMA Keltner Сhannel

Канал Кельтнера рассчитывается как незапаздывающая скользящая средняя +- дистанция ATR для полос.

Trend Trigger Factor Trend Trigger Factor

Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.

Trend Scalp Trend Scalp

Индикатор Trend Trigger Factor, портированный на MQL5 из ошибочно написанной версии для MetaTrader 4.