Канал Кельтнера обычно рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- дистанция ATR для полос.

Поскольку SMA является самой медленной скользящей средней, в этой версии для расчета используется гораздо более "быстрая" скользящая средняя: JMA (скользящая средняя Юрика), которая также хорошо известна своей сглаженностью. Это поможет быстрее реагировать на волатильных рынках.