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Индикаторы

JMA Keltner Сhannel - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Канал Кельтнера обычно рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- дистанция ATR для полос.

Поскольку SMA является самой медленной скользящей средней, в этой версии для расчета используется гораздо более "быстрая" скользящая средняя: JMA (скользящая средняя Юрика), которая также хорошо известна своей сглаженностью. Это поможет быстрее реагировать на волатильных рынках.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21692

NonLagMA Keltner Сhannel NonLagMA Keltner Сhannel

Канал Кельтнера рассчитывается как незапаздывающая скользящая средняя +- дистанция ATR для полос.

Juice Juice

Juice - индикатор стандартного отклонения, показывающий положение отклонения выше/ниже определенного фиксированного уровня. Таким образом, он может показать, повышается ли волатильность по сравнению с этим уровнем.

KAMA Keltner Сhannel KAMA Keltner Сhannel

Канал Кельтнера, рассчитанный как адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) +- дистанция ATR для полос.

Trend Trigger Factor Trend Trigger Factor

Индикатор Trend Trigger Factor со сглаживанием по T3 (для снижения количества ложных сигналов) и дополнительными функциями для упрощения определения тренда.