Индикатор Juice используется во многих системах. Эта версия предназначена для MetaTrader 5.

Что это за индикатор? Это индикатор стандартного отклонения, показывающий положение отклонения выше/ниже определенного фиксированного уровня. Таким образом, он может показать, повышается ли волатильность по сравнению с этим уровнем. Это не индикатор направления. Он показывает периоды повышенной/пониженной рыночной волатильности.