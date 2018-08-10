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Juice - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Juice используется во многих системах. Эта версия предназначена для MetaTrader 5.
Что это за индикатор? Это индикатор стандартного отклонения, показывающий положение отклонения выше/ниже определенного фиксированного уровня. Таким образом, он может показать, повышается ли волатильность по сравнению с этим уровнем. Это не индикатор направления. Он показывает периоды повышенной/пониженной рыночной волатильности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21638
Эта версия индикатора Elliot Oscillator позволяет выбирать периоды расчета.Range Oscillator + Bands (Smoothed)
Сглаженная версия индикатора Range Oscillator + Bands indicator. Сглаживание удаляет часть ложных сигналов. А так как в качестве метода сглаживания применяется JMA (который имеет очень маленькую задержку), это упрощает использование индикатора при принятии решений.
Канал Кельтнера рассчитывается как незапаздывающая скользящая средняя +- дистанция ATR для полос.JMA Keltner Сhannel
Канал Кельтнера, рассчитанный как JMA (скользящая средняя Юрика) +- дистанция ATR для полос.