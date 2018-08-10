Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NonLagMA Keltner Сhannel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1483
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Канал Кельтнера обычно рассчитывается как SMA (простая скользящая средняя) +- дистанция ATR для полос.
Поскольку SMA является самой медленной скользящей средней, в этой версии для расчета используется гораздо более "быстрая" скользящая средняя: Non Lag MA (незапаздывающая скользящая средняя). Это поможет быстрее реагировать на волатильных рынках.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21691
Juice - индикатор стандартного отклонения, показывающий положение отклонения выше/ниже определенного фиксированного уровня. Таким образом, он может показать, повышается ли волатильность по сравнению с этим уровнем.Elliot Oscillator Simple
Эта версия индикатора Elliot Oscillator позволяет выбирать периоды расчета.
Канал Кельтнера, рассчитанный как JMA (скользящая средняя Юрика) +- дистанция ATR для полос.KAMA Keltner Сhannel
Канал Кельтнера, рассчитанный как адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) +- дистанция ATR для полос.