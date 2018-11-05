Keltner 通道的一般计算是 SMA（简单移动平均线）+- ATR 距离作为边带。

由于 SMA 是最慢的移动平均线，因此这里的版本计算时使用了更“快速”的移动平均线来代替：JMA（Jurik移动平均线）也因其平滑性而闻名。 这应有助于更快速地应对行情的波动。