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JMA Keltner 通道 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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Keltner 通道的一般计算是 SMA（简单移动平均线）+- ATR 距离作为边带。

由于 SMA 是最慢的移动平均线，因此这里的版本计算时使用了更“快速”的移动平均线来代替：JMA（Jurik移动平均线）也因其平滑性而闻名。 这应有助于更快速地应对行情的波动。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21692

KAMA Keltner 通道 KAMA Keltner 通道

Keltner 通道的计算是 Perry Kaufman 的移动平均线（KAMA）+- ATR 距离作为边带。

趋势触发因子 趋势触发因子

趋势触发因子指标，采用 T3 平滑（为减少假信号）和一些额外功能，以便趋势触发状态更容易。

趋势强度指数 趋势强度指数

趋势强度指数由 M.H.Pee 在他的文章“趋势强度指数”中进行了阐述。

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