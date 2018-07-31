CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Twiggs_Money_Flow - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1545
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Twiggs Money Flow - индикатор Коллина Твиггса, использует для расчетов скользящую среднюю Уэллса Уайлдера.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

TMF = WMA(ADV) / WMA(Volume)

где:

WMA - Wilder's Smoothing Average с коэффициентом сглаживания k = 1/Period
ADV = Volume * (2*Close - TRL - TRH) / TR
TRH = Maximum(High, PrevClose)
TRL = Minimum(Low, PrevClose)
TR = TRH-TRL

Интерпретация:

  • Положительные значения Twiggs Money Flow указывают на бычью тенденцию на рынке, отрицательные значения - на медвежью.
  • Чем больше значение осциллятора (выше или ниже нуля), тем сильнее сигнал.
  • Вход в длинную позицию при прорыве сопротивления вверх и Twiggs Money Flow выше нуля.
  • Вход в короткую позицию при прорыве поддержки вниз и Twiggs Money Flow ниже нуля.
  • Дивергенции линии осциллятора и цены также обеспечивают хорошие сигналы:
    • Вход в длинную позицию на бычьей дивергенции.
    • Вход в короткую позицию на медвежьей дивергенции.

WMA WMA

Индикатор WMA (Wilders Smoothing Average) - скользящая средняя Уэллса Уайлдера.

Advanced_Fractal_On_MA Advanced_Fractal_On_MA

Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.

STPMT STPMT

Индикатор STPMT (Medium Term Weighted Stochastics) - среднесрочный взвешенный стохастик.

YABSI YABSI

Сигнальный индикатор YABSI. Отображает на графике цены сигнальные метки на покупку и на продажу.