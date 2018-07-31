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Twiggs_Money_Flow - индикатор для MetaTrader 5
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Twiggs Money Flow - индикатор Коллина Твиггса, использует для расчетов скользящую среднюю Уэллса Уайлдера.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
TMF = WMA(ADV) / WMA(Volume)
где:
WMA - Wilder's Smoothing Average с коэффициентом сглаживания k = 1/Period
ADV = Volume * (2*Close - TRL - TRH) / TR
TRH = Maximum(High, PrevClose)
TRL = Minimum(Low, PrevClose)
TR = TRH-TRL
ADV = Volume * (2*Close - TRL - TRH) / TR
TRH = Maximum(High, PrevClose)
TRL = Minimum(Low, PrevClose)
TR = TRH-TRL
Интерпретация:
- Положительные значения Twiggs Money Flow указывают на бычью тенденцию на рынке, отрицательные значения - на медвежью.
- Чем больше значение осциллятора (выше или ниже нуля), тем сильнее сигнал.
- Вход в длинную позицию при прорыве сопротивления вверх и Twiggs Money Flow выше нуля.
- Вход в короткую позицию при прорыве поддержки вниз и Twiggs Money Flow ниже нуля.
- Дивергенции линии осциллятора и цены также обеспечивают хорошие сигналы:
- Вход в длинную позицию на бычьей дивергенции.
- Вход в короткую позицию на медвежьей дивергенции.
WMA
Индикатор WMA (Wilders Smoothing Average) - скользящая средняя Уэллса Уайлдера.Advanced_Fractal_On_MA
Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.