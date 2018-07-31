Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.

Индикатор STPMT (Medium Term Weighted Stochastics) - среднесрочный взвешенный стохастик.

Сигнальный индикатор YABSI. Отображает на графике цены сигнальные метки на покупку и на продажу.