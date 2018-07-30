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Advanced_Fractal_On_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- MA period - период скользящих средних;
- MA method - метод расчета скользящих средних;
- Upper applied price - цена расчета скользящей средней, на которой ищутся верхние фракталы;
- Lower applied price - цена расчета скользящей средней, на которой ищутся нижние фракталы;
- Frames - диапазон баров, в котором ищется фрактал (не менее 3 баров).
При нахождении фрактала индикатор отмечает его меткой на графике цены и выставляет на текущем баре стрелку направления предполагаемого входа.
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