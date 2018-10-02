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Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线。
它有一个可配置参数:
- Period - 计算周期。
计算:
TMF = WMA(ADV) / WMA(Volume)
其中:
WMA - 平滑均值 k = 1/Period 的 Wilder 平滑均值 ADV = Volume * (2*Close - TRL - TRH) / TR TRH = Maximum(High, PrevClose) TRL = Minimum(Low, PrevClose) TR = TRH-TRL
解释:
- Twiggs 资金流的正数值示意行情的看涨趋势，负数值示意看跌趋势。
- 振荡器值越大（高于或低于零），信号越强。
- 当阻力线向上突破并且 Twiggs 资金流高于零时，执行多头入场。
- 当支撑线向下突破并且 Twiggs 资金流高于零时，执行空头入场。
- 振荡器线和价格的偏离也可作为良好的信号:
- 在看涨背离时多头入场。
- 在看跌背离时空头入场。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21687
TriggerLines
TriggerLines 趋势指标根据趋势方向绘制两条彩色的移动平均线：绿色表示向上，红色表示向下。Damiani_Volatmeter
Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。