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Twiggs_Money_Flow - MetaTrader 5脚本

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Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线

它有一个可配置参数:

  • Period - 计算周期。

计算:

TMF = WMA(ADV) / WMA(Volume)

其中:

WMA - 平滑均值 k = 1/Period 的 Wilder 平滑均值
ADV = Volume * (2*Close - TRL - TRH) / TR
TRH = Maximum(High, PrevClose)
TRL = Minimum(Low, PrevClose)
TR = TRH-TRL

解释:

  • Twiggs 资金流的正数值示意行情的看涨趋势，负数值示意看跌趋势。
  • 振荡器值越大（高于或低于零），信号越强。
  • 当阻力线向上突破并且 Twiggs 资金流高于零时，执行多头入场。
  • 当支撑线向下突破并且 Twiggs 资金流高于零时，执行空头入场。
  • 振荡器线和价格的偏离也可作为良好的信号:
    • 在看涨背离时多头入场。
    • 在看跌背离时空头入场。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21687

YABSI YABSI

一款信号指标 YABSI。 它在价格图表上显示买入和卖出标签。

WMAO WMAO

WMAO（Wilder 的移动平均振荡器）- 基于 Welles Wilder 移动平均线的振荡器。

TriggerLines TriggerLines

TriggerLines 趋势指标根据趋势方向绘制两条彩色的移动平均线：绿色表示向上，红色表示向下。

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Damiani Volatmeter - 趋势/横盘判断算法。