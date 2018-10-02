Twiggs 资金流是一款由 Colin Twiggs 开发的指标，它使用 Welles Wilder 的移动平均线。

它有一个可配置参数:

Period - 计算周期。

计算: TMF = WMA(ADV) / WMA(Volume) 其中: WMA - 平滑均值 k = 1/Period 的 Wilder 平滑均值 ADV = Volume * (2*Close - TRL - TRH) / TR TRH = Maximum(High, PrevClose) TRL = Minimum(Low, PrevClose) TR = TRH-TRL